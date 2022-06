Nouveaux contrats de gestion de la SNCB et d’Infrabel : faire plus avec moins de personnel

Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) présentera, ce mercredi après-midi, à la Chambre les futurs contrats de gestion de la SNCB et d’Infrabel. Devant la commission Mobilité, exposera les objectifs fixés pour le rail belge pour les dix prochaines années. Comme le révélait l’Echo, ce mercredi, le futur contrat de gestion implique aussi du changement dans les effectifs des chemins de fer. Il est question de supprimer près de 2000 emplois d’ici 2032. Précisément, à la SNCB, ce sont 1771 postes qui devraient être supprimés et qui seront compensés par 666 créations de postes. Il s'agit, a précisé le cabinet du ministre Gilkinet à la RTBF, de postes qui ne seront pas remplacés d'ici 2032, des fonctions dont peut se passer à un moment. C’est dans le "corporate" et le "support" que les réductions d’effectifs devraient être les plus nombreuses. En revanche, sur le terrain, le personnel opérationnel devrait être renforcé, l'objectif étant de faire rouler plus de trains à l'avenir.