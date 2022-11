Nouveaux chiffres sur la densité de population : Saint-Josse au top du classement

Saint-Gilles, Koekelberg, Schaerbeek et Molenbeek sont les communes les plus denses de Bruxelles. Avec au top du classement : la commune de Saint-Josse et ses 23.000 habitants par kilomètre². En plus d’être la commune la plus dense de Bruxelles, elle est également la plus dense de toute la Belgique. A titre de comparaison, c’est 1000 fois plus dense que Daverdisse en province du Luxembourg.