Nouveauté dans La Tribune : interagissez en direct avec le plateau via le Facebook Live et YouTube

Nouveauté dans La Tribune dès cette semaine : vous pourrez désormais suivre La Tribune en direct sur Facebook et sur YouTube. Depuis notre studio digital, nous répondrons à toutes vos questions, vos remarques et vos commentaires et transmettrons les plus pertinents vers le plateau de Benjamin Deceuninck et ses consultants. Que ce soit via le tchat du Facebook Live ou celui de YouTube, vous aurez l’occasion de donner votre avis plusieurs fois par émission. Ensemble, nous réagirons à ce qui se dit sur le plateau, dans un échange sain et constructif. Au programme de ce lundi, rebondir sur l’actualité d’Anderlecht et du Standard.