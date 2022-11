Nouveauté dans l'émission "La Grande Forme" : une chronique LGBTQIA+

Les identités de genre

"L'identité de genre, c'est une conviction intime, une manière de se définir. Là, on va devoir faire une nouvelle distinction très importante. Entre une personne cis-genre et une personne trans-genre. Pour bien comprendre, on remonte à... votre naissance", explique notre chroniqueur.

Avant de résumer : "Un médecin observe vos organes génitaux et coche une case sur votre acte naissance ; un pénis, il coche M pour sexe Masculin. Une vulve, il coche F pour sexe Féminin. C'est ce qu'on appelle l'assignation sexuelle. Elle est obligatoire en Belgique. Plus tard, vous vous définissez vous-même. Si vous avez un pénis et que vous identifiez comme un homme, ou si vous avez une vulve et que vous définissez comme une femme, vous êtes une personne CISGENRE. Votre genre correspond à votre sexe assigné à la naissance. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde dans notre société."