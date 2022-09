Nouveau : " Y a pas école, on révise " devient " Viens, je t'explique "

Lancée en avril 2020, dans un contexte de crise sanitaire, l’émission hebdomadaire " Y'a pas école, on révise " fait peau neuve et revient à partir du mercredi 14 septembre 2022 dans un tout nouveau format et un nouveau décor.



Le covid étant derrière nous et l’école bien présente, l'émission change de nom pour s'appeler : " Viens, je t’explique ".

En plus d’un lifting au niveau du décor et de la structure de l’émission, la promesse reste inchangée avec une offre éducative à destination des enfants de 6 à 12 ans pour réviser les maths, le français et l’éveil. Cette offre est toujours préparée en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d’assurer une révision des matières posant le plus de problèmes aux

élèves du primaire.

Comme nouveautés, deux nouvelles disciplines s’ajouteront cette année : l’éducation culturelle et artistique ainsi que les technologies.

Aux commandes de la présentation, David Dieu qui remplace désormais Gwen et Luana. C’est lui qui va expliquer de manière ludique toutes ces notions aux enfants et pré-adolescents.

David Dieu est un jeune étudiant de 23 ans qui s’est fait connaître sur son compte TikTok en invitant les internautes à étudier avec lui. Avec près de 260 000 abonnés, David poste des vidéos autour de la connaissance en général.