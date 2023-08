Nouveau transfert au PSG : le Portugais Gonçalo Ramos arrive en provenance de Benfica

L’attaquant portugais Gonçalo Ramos a quitté le Benfica Lisbonne pour le Paris-Saint-Germain, a annoncé le club parisien lundi. Le joueur de 22 ans est prêté une saison avec option d’achat.

Ramos a été formé au Benfica, avec qui il a connu ses débuts professionnels en 2020, à l’âge de 19 ans. Il a notamment réalisé une très bonne saison 2022/2023, inscrivant 27 buts et donnant 12 assists en 47 matches avec le club lisboète. Il s’était également illustré avec un triplé contre la Suisse en huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde.

"C’est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain, a déclaré Gonçalo Ramos. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde avec l’un des meilleurs effectifs" a réagi le Portugais sur le site du club français.

Il est la huitième recrue estivale de Paris après les défenseurs Milan Skriniar et Lucas Hernandez, les milieux Manuel Ugarte et Cher Ndour, les attaquants Marco Asensio et Lee Kang-in et le gardien Arnau Tenas.