Nouveau transfert à Anderlecht : Luis Vazquez signe officiellement avec les Mauves

Décidément, ils auront mis du temps mais depuis quelques jours, les Mauves s’activent. Quelques heures seulement après avoir officialisé l’arrivée de Justin Lonwijck en provenance du Dynamo Kiev, Anderlecht vient d’entériner la signature d’un 2e joueur : Luiz Vazquez.

L’Argentin de 22 ans débarque en effet en droite ligne des Boca Juniors et s’est engagé pour cinq saisons avec les Bruxellois. Un transfert sec, évalué à 5 millions d'euros, qui risque de mettre du baume au coeur des supporters, habitués aux prêts ces derniers temps.

Sur papier, Vazquez est un attaquant, costaud et solide (1m90) et son profil risque de faire du bien à un contingent offensif mauve qualitatif mais pas forcément hyper dense.

Il devrait d’ailleurs venir concurrencer Kasper Dolberg, l’autre "gros poisson" offensif attiré par le Sporting cet été.

En 99 matches, il comptabilise 16 buts et 7 passes décisives avec son club. "Je suis arrivé en tant que jeune joueur dans un grand club comme Boca Juniors et je saute désormais le pas vers le football européen. Je suis honoré que ça soit possible dans un grand club tel que le RSCA, avec sa riche histoire de joueurs argentins couronnés de succès. Je suis un joueur qui aime courir et mettre la pression, qui met beaucoup d'intensité dans son jeu et qui donne toujours tout sur le terrain, mais qui a aussi un œil pour ses coéquipiers. J'ai hâte de défendre ces couleurs" a-t-il confié, dès son arrivée, au micro du club.

Il fera ses débuts avec le groupe dès que les derniers détails administratifs selon réglés, avance Anderlecht dans son communiqué.