Nouveau titre pour Eric Clapton

Eric Clapton vient de publier un nouveau titré baptisé "How Could We Know".

Il fait partie d’un double single dans lequel on retrouve également "Moon River', qu’il avait récemment dévoilé, fruit d’une collaboration avec le regretté Jeff Beck.

"How Could We Know" montre Clapton accompagné par 3 invités : Judith Hill, Daniel Santiago ainsi que Simon Climie, producteur du festival "Crossroads Guitar" organisé par le célèbre guitariste.

Le prochain "Crossroads Guitar Festival" aura lieu les 23 et 24 septembre prochains à la Crypto.com Arena de Los Angeles.

Parmi les invités, on retrouvera notamment Roger McGuinn (membre légendaire des Byrds), Santana, Robbie Robertson (de The Band), Stephen Stills, Sheryl Crow, Buddy Guy, Jakob Dylan ou encore Joe Bonamassa.