Nouveau tir de missile balistique par la Corée du Nord

Washington est le principal allié de Séoul en matière de sécurité, et compte environ 28.500 soldats en Corée du Sud.

Les deux pays effectuent depuis longtemps des exercices conjoints. Ils insistent sur leur caractère purement défensif, mais la Corée du Nord les considère comme des répétitions générales pour une future invasion de son territoire.

"Pyongyang pourrait faire une démonstration de force pendant que le porte-avions américain est en Corée du Sud", a pronostiqué Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ewha de Séoul.

Mais selon lui, "les essais de la Corée du Nord s’inscrivent surtout dans une campagne à long terme de progression de ses capacités militaires offensives".

Samedi, la présidence sud-coréenne avait averti que la Corée du Nord se préparait à tester un missile balistique lancé depuis un sous-marin (SLBM), une arme qu’elle avait déjà essayée en mai.

Les responsables sud-coréens et américains préviennent en outre depuis des mois que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se prépare à effectuer un nouvel essai nucléaire.

Le régime nord-coréen a testé des bombes atomiques à six reprises depuis 2006. Le dernier essai en date, et le plus puissant, est survenu en 2017, d’une puissance estimée à 250 kilotonnes. Pyongyang a évoqué une bombe à hydrogène.

"La Corée du Nord pourrait retarder son septième essai nucléaire par respect pour la prochaine conférence politique de la Chine, que Xi Jinping prépare minutieusement pour étendre son leadership" fin octobre, a estimé M. Easley.

"Mais il y a des limites à l’autodiscipline de Pyongyang", a-t-il ajouté.