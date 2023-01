Nouveau stade de l’Union : opération séduction enclenchée

"C’est important de vous informer. Beaucoup de choses qui circulent sont incorrectes". Son habituel sourire aux lèvres, Philippe Bormans prend le temps de s’adresser aux 150 supporters et riverains qui participent, ce lundi soir, à la première réunion d’information sur le projet de nouveau stade de l’Union saint-gilloise.

Rassurer : c’est le mot d’ordre du directeur général des Jaune et Bleu. "On parle d’un méga stade, avec magasins et hôtel. On dit qu’on va toucher aux espaces verts. Ce n’est pas le cas. On ne veut pas un stade de 30.000 places, on veut juste être un club qui survit avec ses propres revenus."

Comme un symbole de la nécessité d’un nouveau stade, la réunion a lieu dans l’étroit club house du stade Joseph Marien, une enceinte vétuste et désormais trop petite pour les ambitions du club. La direction mise donc sur un nouveau stade de 15 à 16.000 places, moderne, mais convivial, avec "plus de la moitié de places debout", comme dans l’actuel stade.