Nouveau stade de l’Union : après la commune, c’est Bruxelles-Propreté qui dit non

Ces derniers mois, et singulièrement lors d’une réunion d’information à destination des riverains et supporters en janvier, l’Union présentait ce dossier comme réglé : "les fans visiteurs n’entrent pas dans les zones résidentielles environnantes. Ils viennent au stade avec les bus et sont immédiatement escortés dans le stade par la police. Après le match, ils sont dirigés vers les bus qui sont escortés jusqu’au ring après le match."

Simple comme bonjour. Pour y parvenir, la direction de l’Union envisage de parquer ces bus à proximité immédiate de la tribune visiteurs, en bordure du ring. Sauf qu’entre le ring et ce parking à créer, il y a un obstacle : le site industriel de Recyclis, le centre de tri régional des papiers et cartons, qui est une filiale de l’agence régionale Bruxelles-Propreté.