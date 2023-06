Nouveau single pour Romain Helvétius "Adrénaline"

Après ses vies aux quatre coins du monde entre les Etats-unis, l’Amérique latine ou encore l’Australie, le Brabançon Romain se lance son projet solo en Belgique et sort en 2019 son premier single auto-produit : “Written in the sand” suivi de " Ton emprise ". " Chute libre " est le troisième titre issu de son premier album du même nom (sorti le 11 février 2022) écrit en collaboration avec le duo Delta. Un premier album qui fait fait écho au vécu de Romain. " 2 Millimètres " est également un titre fort pour son auteur-compositeur : il y raconte cette période où tout a failli basculer, où tout aurait pu s’arrêter… Romain a la fureur de vivre et de partager son histoire pour (re) donner de l’espoir à travers son nouvel album, disponible sur toutes les plateformes. L’artiste propose son nouveau single issu de l’album Chute Libre. Son titre "Adrénaline".

L’ancien pilote automobile, aujourd’hui auteur-compositeur-interprête était l’invité d’Olivier Gilain dans Brabant wallon matin ce mardi