Nouveau single du sprimontois Marvin Albert, What You Came For

Ce matin Marvin Albert est venu en studio pour nous interpréter son deuxième single.

Marvin Albert, connu par sa participation à la dixième saison The Voice Belgique, vient de sortir un second single : What You Came For.

Après un premier single, My Summer Love, qui a connu un certain succès sur nos ondes, ce sprimontois sort un morceau qui lui correspond totalement.

What You Came For raconte l’histoire de deux personnes qui s’aiment cependant elles n’arrêtent pas de se disputer.

Quand la séparation se profile, l’un fait en sorte que la relation reparte. Ce single met en avant la difficulté de se quitter, de se retrouver seul et confronter à la solitude engendrée par la séparation.

Marvin n’a pas hésité à continuer sa collaboration avec le studio de Durbuy.

Ce morceau Pop devrait vous séduire comme le premier.