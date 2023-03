Nouveau service de médiation entre citoyens et les administrations bruxelloises : "nous avons enregistré 328 plaintes en quatre mois"

Ombuds. Brussels a vu le jour le 1er septembre 2022. Cette institution indépendante traite les plaintes des personnes, entreprises ou organisations envers les administrations et communes bruxelloises. Elle traite aussi les signalements d’abus ou de fraude par des membres du personnel.

En quatre mois, 328 plaintes enregistrées

Même s’il est un peu prématuré pour tirer des conclusions, selon l’institution, dans les premières plaintes reçues, il ressort que les motifs sont divers. Le plaignant peut être déçu par la qualité d’un service public, trouver que l’information fournie n’est pas suffisamment claire ou la procédure trop complexe. La plainte peut aussi concerner l’accessibilité d’un service, ou bien le délai de réponse d’une administration.

"L’une de mes priorités est de collaborer avec les administrations pour faciliter le parcours de la personne qui rencontre une difficulté avec une administration", explique Catherine De Bruecker, la première médiatrice bruxelloise. "Nous sommes là pour soutenir les administrations qui n’ont pas encore de système de gestion de plaintes, dans la mise en place d’un tel service". Le citoyen mécontent doit donc s’adresser en premier lieu à l’institution qui lui pose souci et ensuite, si la réponse ne lui convient pas, il peut s’adresser en second lieu à Ombuds. Bruxelles. Ensuite, "sur base des signaux identifiés dans les plaintes, l’institution peut mener des enquêtes et formuler des recommandations pour améliorer la situation de manière plus générale".

Éviter les comportements litigieux des administrateurs

Ombuds. Brussels est également chargé d’enquêter sur les signalements des membres du personnel témoins d’une fraude ou d’abus et de les protéger contre les représailles. "Pour garantir la confidentialité de ces signalements, l’institution a mis en place un portail de signalement sécurisé, accessible depuis son site internet", complète l’organe par voie de communiqué.

Ombuds. Brussels est joignable par téléphone au +32 2 549 67 00 ou sur internet via www.ombuds.brussels.