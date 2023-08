Nouveau report pour le lancement de la nouvelle fusée Ariane 6

Le lancement de la nouvelle fusée européenne Ariane 6 est à nouveau postposé, a annoncé mardi Josef Aschbacher, directeur général de l’agence spatiale européenne ESA. Le premier décollage est désormais prévu en 2024, a-t-il noté sur le réseau social X, anciennement Twitter.

Si l’ESA estimait un premier décollage de cette nouvelle fusée au dernier quadrimestre de 2023, après déjà de multiples reports, l’agence spatiale européenne a finalement décidé de retarder une nouvelle fois ce lancement pour des raisons qui n’ont pas été évoquées.

Une nouvelle date plus précise sera déterminée prochainement après de nouveaux tests réalisés en septembre prochain. Ariane 6 doit succéder à la fusée Ariane 5, en service depuis 1996 et dont le dernier vol a eu lieu le 6 juillet dernier depuis le Centre spatial guyanais de Kourou. Depuis lors, l’ESA ne dispose plus de ses propres moyens pour lancer des satellites dans l’espace. En effet, la fusée Vega C, plus petite, n’est pas non plus en service à l’heure actuelle après l’échec de son premier vol commercial, en décembre 2022.