Nouveau rendez-vous pour les mélomanes fans de rock sur Classic 21 : Soundtrack !

Dès le 8 janvier, ce nouveau rendez-vous emmené par Laurent Debeuf propose la bande originale idéale de votre dimanche matin. Cette émission offre aux mélomanes toute l’actu musicale rock enrichie des histoires indispensables pour faire le lien entre passé et présent ! Vous y retrouverez les titres les plus emblématiques de l’histoire du rock à ceux qui le deviendront peut-être demain. Entouré par Dominique Ragheb, Laurent Rieppi et Walter De Paduwa, Laurent Debeuf revient sur l’actualité musicale de la semaine et décrypte la grande histoire du rock au travers des sorties musicales, rééditions, anniversaires, concerts, etc.

Au programme de la toute première émission de ce dimanche 8 janvier : que nous réserve l'année rock 2023, une séquence spéciale Depeche Mode avec l'interview exclusive de Dave Gahan par Dominique Ragheb ainsi qu'un focus sur Iggy Pop qui sort son album Every Loser dont nous vous avons déjà parlé dans notre Journal du Rock sur Classic 21.

Ne manquez pas non plus la toute nouvelle séquence de Walter De Paduwa, Micro-Sillon, qui sera consacrée cette semaine à Joe Cocker - Mad Dogs & Englishmen et qui nous expliquera comment Leon Russell a tiré parti de la popularité naissante de Joe Cocker. Une séquence à retrouver le dimanche, sur antenne, à 10h45 et en vidéo sur Auvio et les réseaux sociaux de Classic 21.