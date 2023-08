Nouveau refus pour le projet d’habitat groupé pour seniors à Lasne, le promoteur compte introduire un recours

Plus fondamentalement, la commune et le fonctionnaire délégué s’interrogent sur l’opportunité et la viabilité du projet. En l’état, il ne permettrait pas "d’assurer aux occupants de l’immeuble comme aux riverains un cadre de vie de qualité et durable". Dans sa décision, le collège explique même que pour éviter la "ghettoïsation", il vaudrait mieux réfléchir à un projet multigénérationnel davantage ouvert sur le quartier.

"C’est un projet positif et généreux pour rendre les gens heureux", rétorque Alain De Braekeleer, dépité mais plus que jamais convaincu que cet habitat groupé pour seniors répond à une demande et qu'il fera école. Déplorant un manque de considération, le promoteur annonce qu’il introduira prochainement un recours auprès du ministre wallon Willy Borsus, en charge de l'urbanisme et de l’aménagement du territoire.