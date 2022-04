Nouveau record pour l’album "Superunknown" de Soundgarden !

Superunknown, l’album incontournable de la discographie de Soundgarden, sorti en 1994, vient d’être certifié sextuple disque de platine par la RIAA (Recording Industry Association of America), signifiant que plus de six millions d’exemplaires ont été vendus.

Il avait passé le cap du cinquième disque de platine en mars 1996.

En octobre dernier, Brandi Carlile déclarait qu’elle aimerait devenir la nouvelle chanteuse officielle de Soundgarden.

C’est au mois d’août qu’elle était à nouveau montée sur scène avec les membres du groupe, Kim Thayil, Ben Shepherd, et Matt Cameron.

Brandi Carlile avait aussi partagé " A Rooster Says ", sa collaboration avec les membres de Soundgarden, sur les plateformes de streaming en janvier dernier. Le vinyle 12’’ de deux titres avait été originellement partagé pour le Record Store Day 2020. Cet EP contient des versions des morceaux " Black Hole Sun " et " Searching With My Good Eye Closed ", réalisés avec les membres survivants de Soundgarden.

On avait pu précédemment la voir à leurs côtés lors du Chris Cornell Tribute Show au Forum de Los Angeles en janvier 2019. Elle avait chanté sur "Like A Stone" d’Audioslave, "Hunger Strike" de Temple of the Dog et à nouveau "Black Hole Sun" de Soundgarden.