Nouveau record du monde :" Free Bird" de Lynyrd Skynyrd joué trois fois plus vite que l’original sur Guitar Hero II

Le classique " Free Bird " de Lynyrd Skynryd contient un passage instrumental emblématique, avec les quatre dernières minutes de solo où les guitaristes Allen Collins, Ed King et Gary Rossington se répondent en musique.

Mais un joueur du nom de Carny Jared a fait plus fort que les musiciens originaux en "interprétant" Free Bird sur le jeu de console Guitar Hero II à 300% de la vitesse originale. C’est-à-dire trois fois plus vite. En mode expert. Sans faire d’erreur. En parlant. Et il a réalisé cet exploit en direct sur la chaîne de streaming Twitch, sous les yeux de 4000 personnes émerveillées.