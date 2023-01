Nouveau rebondissement : la FIFA et l'UEFA ne pourront sanctionner les clubs qui participent à la Super League

Nouvel épisode dans la saga de la Super League, cette compétition que certains grands clubs voudraient lancer, mais qui déplait à la FIFA et à l’UEFA.

En effet, la haute Cour commerciale de Madrid, en Espagne, a pris une décision importante ce mardi, réinstaurant des mesures provisoires au bénéfice de la nouvelle compétition. Conséquence : les promoteurs de la Super League et les clubs qui souhaiteraient y participer ne pourront être sanctionnés par les deux instances pré-citées.

La juridiction espagnole a insisté sur le fait que les valeurs du sport ne justifient pas le monopole absolu mis en place par l’UEFA et la FIFA. Le projet de Super League ne peut être justifié "comme une protection des intérêts généraux du football européen." Cet argument pourrait, dès lors, constituer "un abus injustifiable de la part de ceux qui possèdent une position dominante (ndlr : la FIFA et l’UEFA donc)." Les mesures prises par les deux hautes instances du football constituent, selon la haute Cour de Madrid, "des obstacles typiques de modèles fermés et anachroniques opposés au principe de la liberté d’entreprise qui prévaut en Europe."

L'European Super League (ESL) est principalement porté par trois poids lourds du football européen : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin. Ils peuvent donc, à ce stade, poursuivre la construction de leur projet sans crainte de sanctions, financières ou de participation aux autre Coupes d'Europe déjà établies.

L’affaire ne se clôture toutefois pas après ce rebondissement. Le dossier est toujours en cours d’analyse par la Cour de justice de l’Union européenne.