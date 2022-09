Nouveau rebond dans la rivalité Metallica/Dave Mustaine

Le frontman de Megadeth, Dave Mustaine, expliquait hier à la presse qu’il était le " mâle alpha " lorsqu’il était dans Metallica. Aujourd’hui, l’ex-bassiste du groupe, Ron McGovney se moque ouvertement de cette déclaration.

C’est lors d’un entretien avec le magazine Classic Rock que Dave Mustaine a été interrogé à propos de ce qu’il écrivait dans son autobiographie de 2011, Mustaine A Heavy Metal Memoir, et plus précisément le passage dans lequel il affirmait être le leader de Metallica, lorsqu’il jouait avec le groupe.

L’auteur Paul Elliott lui a demandé s’il était toujours convaincu de cela, ce qu’il a confirmé.

"Je suis clairement le mâle alpha de nous trois ", avait-il écrit, faisant référence à Lars Ulrich et James Hetfield. " Pourquoi devais-je m’occuper de tout quand j’étais dans le groupe ? Pourquoi me demandaient-ils toujours de discuter avec les promoteurs et de négocier les cachets ? Pourquoi étais-je toujours le seul à me lancer dans les bagarres ? Pourquoi devais-je aussi parler entre les titres sur scène ? Je dois tout de même vous rappeler que quand j’ai rejoint Metallica, James ne faisait pas de guitare. Il s’y est mis quand je suis arrivé dans le groupe. "

Mais à présent, le premier bassiste de Metallica Ron McGovney a répondu via le media Revolver : " Dave parlait aux promoteurs ? Il collectait l’argent ? James ne jouait pas de guitare avant Metallica ? Ce n’est pas le souvenir que j’ai de cette époque, mais précisément l’inverse. "