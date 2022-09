Nouveau projet CityMall à Verviers : six étages en bord de Vesdre

Le groupe CityMall a introduit une nouvelle demande de permis auprès des services de l’urbanisme de la Ville de Verviers. Il s’agit de la toute nouvelle version de ce fameux projet de centre commercial qui depuis bien longtemps ne doit plus recouvrir la rivière.

CityMall a accompagné son communiqué de presse d’une vue du projet tel qu’il prévoit aujourd’hui de le réaliser. Cette vue fictive prise du pont des Récollets montre des immeubles de six étages s’élevant depuis le bord de la rivière.

"L’opération effectuée auprès des services de l’urbanisme de la cité lainière ce jeudi 22 septembre marque le lancement effectif d’un schéma de quartier ouvert" commente le communiqué du groupe CityMall.

Il n’est pas question de commerces ou de centre commercial dans le communiqué du promoteur : "Spintay dans sa nouvelle configuration proposera une centaine de logements, tous traversants, offrant balcons et terrasses avec vue sur la Vesdre. Des parkings et espaces partagés (locaux de vie, terrasses) seront également intégrés dans ce quartier " new way " qui répondra aux dernières normes techniques de construction et fera la part belle aux nouvelles habitudes de mobilité ; des parkings réservés aux vélos et trottinettes, des bornes pour voitures électriques sont ainsi prévus."

CityMall assure que l’ensemble des travaux sera engagé "dès l’obtention du permis".