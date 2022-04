Nouveau "plan ventilation" contre les virus : les lieux publics (théâtres, Horeca, fitness, etc) auront un cadre légal à respecter

Le gouvernement fédéral s’est mis d’accord sur un nouveau plan de ventilation pour tous les lieux publics intérieurs, comme le révèle De Morgen ce lundi. Les théâtres, les cinémas, les établissements Horeca ou les salles de fitness, par exemple, devront mesurer la qualité de l’air et communiquer l’information. Il est aussi question d’imposer une analyse de risque aux gestionnaires de lieux publics. L’objectif du gouvernement est de rendre les lieux publics situés à l’intérieur plus sûrs. Après le Covid Safe Ticket, voici donc les "Covid Safer Places", des lieux plus sûrs.