Nouveau plan pour les éoliennes en Wallonie : plus grandes, plus puissantes et avec la possible participation des citoyens et des communes

Le gouvernement wallon veut augmenter la production d’énergies renouvelables en Wallonie pour réduire la dépendance aux énergies fossiles importées, lutter contre la hausse des prix de l’énergie et contre le réchauffement climatique.

Le problème, c’est qu’installer de nouvelles éoliennes en Région wallonne est compliqué et prend du temps. La plupart des projets se heurtent à des recours de riverains, voire de communes. Le cadre réglementaire actuel ne permet pas non plus d’installer au mieux les éoliennes de nouvelle génération, plus grandes.

Pour avancer et redonner du souffle à l’éolien wallon, le gouvernement wallon se dote d’un nouveau cadre, une nouvelle "Pax eolienica", une paix éolienne, pour permettre le développement de nouvelles éoliennes, en répondant aux besoins du secteur. A travers ses 17 mesures, la nouvelle Pax eolienica veut aussi tenir compte des intérêts des communes et des riverains et préserver la biodiversité. L’idée d’une Pax eolienica est née sous la législature précédente mais de nombreuses mesures devaient encore être mises en œuvre.