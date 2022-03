Nouveau Plan Communal de Mobilité à Bastogne : priorité à la mobilité douce et à l’accessibilité PMR

Toute personne qui se rend régulièrement en voiture dans le centre de Bastogne, ou qui doit le traverser s’est déjà retrouvé coincé dans des embouteillages, notamment rue du Vivier. "C’est surtout le cas à l’entrée et à la sortie des écoles. On a parfois l’impression que si les parents pouvaient, ils rentreraient avec leur voiture dans l’école. Cela doit cesser" martèle Benoit Lutgen. "Sur ce point, on doit travailler en partenariat avec les écoles pour voir quels aménagements effectuer. Cela sera bénéfique pour tout le monde, plus sécurisant, plus serein et les enfants n’auront plus la tête dans les pots d’échappement".

Mais la circulation à l’arrêt dans la traversée de Bastogne n’est pas le seul fait des parents d’élèves, certains livreurs bloquent la circulation à n’importe quelle heure. "Il y a des horaires de livraison imposés. Sur ce point, on doit être beaucoup plus sévère et verbaliser".