Nouveau pic de chaleur ce jeudi

Voici donc arriver la journée la plus chaude de cette semaine avec un soleil encore généreux en matinée sur l’ensemble des régions. Au fil des heures, les températures vont à nouveau s’envoler vers des valeurs supérieures à 30°C tandis que des voiles nuageux se formeront davantage à partir de l’ouest du pays. Ces nuages préfigurent une zone orageuse qui sera ce jeudi essentiellement active sur l’ouest et le nord de la France et qui pourrait tout au plus donner en soirée quelques coups de tonnerre sur le nord-ouest de nos régions.