Nouveau parking au CHU de Liège: la navette gratuite depuis le Country Hall bientôt supprimée

Bientôt un nouveau parking pour les patients et les visiteurs du CHU de Liège. Dans 3 semaines, 1100 places vont venir s'ajouter aux deux parkings déjà existants, soit un total de 3000 places.

En revanche, la conséquence, c'est l'abandon de la navette spéciale depuis le parking du Country Hall où nous sommes allés la rencontre des derniers navetteurs.

La navette, c'est plus facile

Sur le millier de places disponibles au parking du Country Hall de Liège, il n'en reste pas beaucoup de libres. On repère d'ailleurs les patients du CHU. Ils attendent tous la navette les uns derrière les autres. "C'est beaucoup plus facile que de descendre là et ne pas savoir se garer". "Chaque fois que je viens au CHU, je viens ici. C'est plus facile" témoignent ces deux navetteurs.

Pourtant, avec l'extension du parking de l'hôpital, il va bientôt falloir changer ses habitudes. "Le parking va être plus grand a priori, mais il va être payant, et ce n'est pas sûr qu'il y aura de la place" confie cette autre utilisatrice.

A partir du moment où on a tout sur le site, ça ne se justifie plus

Cette navette, c'était en fait une solution temporaire en attendant de nouveaux parkings, comme l'explique Antoine Gruselin, le porte-parole du CHU: "C'est un service qui a très très bien fonctionné. Je sais que c'est un peu triste de le voir partir, mais à partir du moment où on a tout ce qu'il faut sur le site, ça ne se justifie plus."

La navette fera son dernier trajet le vendredi 29 septembre à 20h30, date à partir de laquelle il faudra directement vous rendre sur le site du centre hospitalier.

Le nouveau parking coûtera 1 euro 50 de l'heure. Avec un maximum de 10 euros la journée.

Écoutez ci-dessus notre reportage.