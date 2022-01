Nouveau pacte de majorité à Ottignies-LLN : la conseillère Jeanne-Marie Oleffe (cdH) soutient Ecolo et votera contre la motion de méfiance

Sauf surprise de dernière minute, c’est ce vendredi que la motion de méfiance constructive visant la majorité sera déposée à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le chef de file des libéraux, Nicolas Van der Maren, probable futur bourgmestre, a rendez-vous avec le directeur général pour lui remettre le document en main propre.

Le conseil communal extraordinaire qui sera convoqué pour le vote de cette motion et pour la mise en place de la nouvelle majorité aura lieu, normalement, dans une dizaine de jours. Mais dans les rangs du groupe Avenir (cdH), une voix se fait entendre, à contre-courant des discours prononcés mercredi lors de la présentation de la future majorité OLLN 2.0 (MR)/Avenir/PS.

Cette voix, c’est Jeanne-Marie Oleffe, ancienne échevine et ancienne présidente du CPAS. Elle siège toujours au conseil communal mais elle n’est pas d’accord avec son groupe politique. Le renvoi d’Ecolo dans l’opposition lui reste en travers de la gorge, tout comme la façon dont les désaccords au sein de la majorité ont été gérés.

"J’estime que quand on a des difficultés, si grandes soient-elles, il faut d’abord en discuter avec les personnes concernées et trouver une solution, explique-t-elle. Si on n’en trouve pas, on peut encore envisager d’autres pistes. Mais ce débat-là n’a même pas été fait."