Nouveau nom, nouveau visage : le noir Sauvage transformé en Diable pour apaiser la Ducasse d’Ath

Du rouge et du noir pour changer l’histoire de la Ducasse et pour apaiser les tensions autour de deux de ses personnages. C’est ce que les citoyens proposent pour que la Ducasse d’Ath fédère, plutôt qu’elle ne divise. Soixante citoyens réunis dans une commission du folklore suggèrent une réécriture du personnage du Sauvage. Ce ne serait plus une créature emprisonnée par des marins sur une île de l’Atlantique, mais un diable, un être fantastique, imaginaire, non humain.

Pour éviter toute ambiguïté et s’assurer qu’il ne gardera rien d’une apparence d’esclave d’origine africaine, des éléments rouges pourraient orner son visage : du maquillage autour des yeux, voire des lentilles rouges. Mais pour son apparence physique, comme pour ses accessoires (anneau dans le nez, chaînes, plumes sur la tête…), la réflexion doit se poursuivre.

Magnon également plus diabolique

Un autre personnage évoluera aussi dans ce sens. Le Diable Magnon sera aussi plus diabolique demain et moins ressemblant aux personnes afro-descendantes.

Les acteurs de la Ducasse avec la Ville d’Ath vont faire une proposition de changement d’apparence pour ces deux personnages. La commission validera cette proposition, puis le conseil communal. À voir si les deux Diables, nouvelle formule, seront prêts pour la prochaine Ducasse, en août, ou pour la suivante. La décision de l'Unesco d'exclure la fête de la liste du patrimoine immatériel de l'humanité en décembre dernier laisse la Cité des Géants maîtresse de son calendrier.