Nouveau-né : que prévoir pour l'arrivée de bébé ?

Pour avoir l'esprit un peu plus tranquille lorsque bébé arrivera à la maison, il est recommandé d'effectuer un certain nombre d'achats durant la grossesse. Sylvie Anzalone, porte-parole de l'ONE, nous file ses trucs et astuces pour mieux s'y préparer.

Quand on attend un bébé, on aimerait évidemment le meilleur des matériels pour l’accueillir. Et lorsqu’on entre dans un magasin pour poser sa liste de naissance, on a envie de tout acheter et en même temps ! Ou bien il y a tellement de choix et de gadgets qu’on part sans rien avoir choisi.

L’idée c’est de choisir son matériel en fonction du besoin qu’on aura et donc il va falloir se poser les bonnes questions qui sont relatives au bien être des parents aussi puisqu’ils sont les utilisateurs de ce matériel. Ces questions vont aider à notre réflexion et donc à notre choix.

Exemple : avons-nous beaucoup d’espaces à la maison ? Quelles sont nos habitudes de déplacements ? Quel est notre budget ? Quelle est l’utilité de tel matériel par rapport à l’âge et au développement de l’enfant ? Sera-t-il en sécurité ? Est-ce un matériel facile à utiliser en fonction de notre taille ? Etc.