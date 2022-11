Nouveau mot de l’année 2022 : les votes sont ouverts

Dans un premier temps, les auditeurs de la RTBF, les lecteurs du Soir et les internautes formulent jusqu’au 30 novembre minuit leurs propositions dans un sondage accessible sur les sites internet des deux médias. Ils joignent à celles-ci une courte définition des termes proposés, histoire d’éviter toute équivoque.

Dans un second temps, des linguistes du centre de recherche Valibel rassemblent ces propositions et soumettent celles qui rencontrent les critères à un jury composé de personnalités du monde des lettres et de journalistes de la RTBF et du Soir. Celles-ci en débattent et retiennent finalement les dix mots qui leur semblent les plus pertinents et inventifs. Au cours des quinze jours qui suivent, le grand public fait son choix et l’exprime dans un nouveau sondage en ligne.