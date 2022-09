Nouveau maillot des Diables Rouges : près de 165 € avec flocage

Vous souhaitez vous procurer le nouveau maillot des Diables Rouges ? Comptez 164,98 € pour le maillot authentique avec flocage, il passe à 140 € sans flocage. Une version réplique moins chère existe aussi et elle s’élève à 89,99 €.

La Fédération belge de football précise que ce sont bien deux maillots différents. L’un est un maillot authentique et identique à celui porté par les Diables Rouges. C’est la première fois qu’il est mis en vente pour les supporters. L’autre est une version réplique, qui était auparavant la seule disponible en boutique, ce qui explique la différence de prix.

La Fédération souligne que ce n’est pas elle qui "conçoit et qui confectionne les maillots, c’est Adidas". Les prix sont donc fixés par la marque de vêtements de sport. La Fédération ne toucherait qu’un pourcentage minoritaire sur les ventes réalisées. Adidas justifie ces prix par "les matériaux utilisés et la complexité de création et de production".