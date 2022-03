Nouveau look, plus de spectacle : la F1 fait sa révolution en 2022

La saison 2022 de Formule 1 s’annonce révolutionnaire. Pour assurer encore un peu plus de spectacle, les règlements ont changé, mais aussi et surtout le look des F1.

Vitesses folles, chicanes, lignes droites : les bolides de la Formule 1 sont de retour. Comme chaque année, la F1 se prépare pour la nouvelle saison. Même si, à y regarder de plus près, elles ont tout de même un peu changé. Un nez plus long, un aérodynamise simplifié, des pneus qui se dégradent moins vite : le but offrir plus de spectacle. Avec, en plus, un diffuseur installé sous les monoplaces qui permet désormais aux voitures de se suivre de plus près sans être perturbées par les turbulences. De quoi offrir plus de dépassement en course.

"Quand je suis descendu sur la piste, j’ai pu voir toutes les nouvelles voitures. Cette saison s’annonce comme l’une des plus passionnantes et excitantes", reconnaissait Lewis Hamilton.