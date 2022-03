Nouveau livre pour les 25 ans du dépeceur de Mons : "Comment le criminel a-t-il pu passer entre les mailles du filet ?"

Ce 22 mars sonne les 25 ans de l’affaire du dépeceur de Mons. Les restes humains de cinq femmes sont retrouvés dans des sacs-poubelles. Intrigué et passionné par ce crime non résolu, Morgan Vanlerberghe sort son livre Il est moins cinq...

À travers cet ouvrage rédigé en binôme avec Dani Corlana, il souhaite donner la parole aux familles des victimes. Il propose aussi de nouvelles pistes d’investigation.

Morgan Vanlerberghe ne comprend toujours pas "comment 25 ans après, l'auteur des faits a pu passer entre les mailles du filet". Originaire de Courtrai, passionné de criminologie et de psychologie, c'est en 2017 qu'il prend connaissance de l'affaire.

Ne pas oublier les victimes

Le sujet l'interpelle, il commence ses investigations : "Je n’ai jamais voulu marcher sur les plates-bandes de la Justice et des enquêteurs. Je ne remets pas en cause leur travail, il s’agit d’une autre époque avec des moyens technologiques (ex : ADN) beaucoup moins avancés. Néanmoins, le mystère autour de cette affaire m'intrigue encore et toujours" précise Morgan.

"J'ai trouvé que les 25 ans de l'affaire était l'occasion d’en reparler et de ne pas oublier les victimes et leurs familles. N'oublions pas également qu'il reste cinq ans avant la prescription. J’espère donc à travers ce livre peut-être avoir une nouvelle piste, de nouveaux témoins qui se manifestent et pourquoi pas relancer le dossier au niveau judiciaire" explique l'enquêteur en herbe avant de poursuivre : "Mon leitmotiv a été de réaliser ce livre toujours dans le respect des victimes et de leurs proches".