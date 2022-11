Nouveau jour de ramassage, prix des sacs, espacement des collectes : la gestion des déchets va changer à Lasne en 2023

Comme La Hulpe et Court-Saint-Etienne, la commune de Lasne a décidé d’espacer la collecte des déchets. Les sacs blancs, qui contiennent les ordures ménagères résiduelles, ne seront plus ramassés qu’une semaine sur deux à partir du mois de janvier.

"Il y a d’abord une raison économique, explique Cédric Gillis, échevin de l’environnement. Si on restait dans la même situation qu’aujourd’hui, à savoir un ramassage des déchets ménagers et organiques chaque semaine, nous augmentions les coûts de 80%. On serait passé de 15 euros par habitant à 27 euros. Tandis que la situation projetée, qui est de ramasser les déchets organiques toutes les semaines et les déchets ménagers toutes les deux semaines, nous permettra de limiter l’augmentation des coûts à hauteur de 21 euros par habitant et par an."

Par ailleurs, depuis le lancement du nouveau sac bleu dans lequel on peut jeter davantage de PMC, il y a moins de sacs blancs à ramasser. Il est donc logique de ne plus passer partout chaque semaine.