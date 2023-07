Nouveau jackpot pour Bruges, Sylla devrait s’engager à Strasbourg contre 20 millions d’euros

Après la saison manquée de l’année dernière, Bruges allait avoir besoin de vendre pour compenser la perte de l’argent de la Ligue des Champions et se constituer un bon budget pour façonner le noyau de Ronny Deila. Et le mercato est occupé à s’animer en Venise du Nord. Après les départs de Clinton Mata à l’Olympique Lyonnais (5 millions) et de Noa Lang au PSV (12,5 millions), c’est Abakar Sylla qui devrait quitter le Club Bruges. Selon l’Equipe, il est sur le point de s’engager avec Strasbourg contre 20 millions d’euros, bonus compris.

Egalement courtisé par Leipzig, le défenseur ivoirien de 20 ans a donc choisi la Ligue 1 et Strasbourg. Un choix qui peut étonner, mais qui trouve sans doute sa raison dans le nouvel actionnariat du club alsacien. BlueCo est devenu actionnaire principal. Une société détenue par… Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea.

Comme avec le City Group qui hormis Manchester City détient également Lommel, ou 777 Partners qui détient le Standard, en même temps que des clubs comme le Genoa ou le Hertha Berlin, le président de Chelsea verrait d’un bon œil la création d’un consortium de clubs et a donc investi dans Strasbourg. Ce qui a permis au petit club, encore en 5e division il y a un peu plus de 10 ans, de pouvoir débourser 20 millions d’euros sur un défenseur central. Le plus gros transfert de l’histoire des Strasbourgeois remontait à 2020 et l’arrivée de l’attaquant Habib Diallo contre 10 millions d’euros.

Désormais, ce sera donc Abakar Sylla qui devra porter le statut de joueur le plus cher de l’histoire du club avec l’ambition de progresser et de calmer sa fougue, qui lui a parfois joué des tours (10 jaunes et 2 rouges), sous les ordres de Patrick Vieira.

Pour les Blauw en Zwart, c’est une affaire en or. Le joueur était arrivé il y a deux ans du club ivoirien de la SO Armée pour la modique somme de 200 000 euros et va donc rapporter 20 millions aux Brugeois.