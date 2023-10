Nouveau forfait pour l'Autriche avant d'affronter les Diables Rouges

L'Autriche sera privée aussi du défenseur Gernot Trauner pour le match contre la Belgique, vendredi, en qualifications à l'Euro 2024, a annoncé la fédération autrichienne.

Le capitaine de Feyenoord s'était blessé lors du match de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Il avait ensuite manqué le match de championnat contre PEC Zwolle dimanche dernier. Blessé au genou en juin dernier, Trauner avait manqué le match aller face aux Diables rouges (1-1).

Trauner s'ajoute à la liste des indisponibles du côté autrichien, qui comprend déjà le buteur Marko Arnautovic (Inter Milan) et les défenseurs David Alaba (Real Madrid) et Stefan Posch (Bologne). L'Autriche partage la tête du groupe F avec la Belgique. Elles comptent 13 points et devancent largement la Suède (6). Si une des deux équipes s'impose vendredi, elle validera son ticket pour l'Allemagne.