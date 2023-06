Nouveau food market à Bruxelles : ouverture malgré des travaux inachevés

Les travaux restants font partie d'un chantier colossal qui a accueilli plus de 450 ouvriers sur le terrain. "Certes il y a eu un peu de retard, mais c'est inhérent à ce type de gros projet. Nous, avec une terrasse pareille de 300 places et les beaux jours qu'on a eus, il fallait qu'on ouvre. Et on a ouvert" se félicite Thierry Goor. Avec son emplacement en rez-de-chaussée côté rue, le restaurant est finalement peu impacté par les travaux en cours. Les relations entre les gérants et l'entreprise de construction sont restées stables. "C'est vraiment une question de bonne intelligence, d'ailleurs toute l'équipe d'ouvriers est occupée à manger à quelques tables d'ici... On a essayé de trouver un moyen de travailler ensemble et de faire en sorte que ça fonctionne des deux côtés. On s'est pas mis des bâtons dans les roues, loin de là" explique Vincent Dujardin, l'un des gérants du FOX. Pour lui, la présence de barrières à l'entrée ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. "On commence à s'en sortir. Il y a du fléchage qui se met en place, ça va être de plus en plus clair avec le temps. Même s'il faut encore un peu passer au travers du chantier, marcher sur la moquette avec du plastique dessus, on est quand même fort remplis."