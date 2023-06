Nouveau festival SD Worx au Tour de Suisse : la dernière étape pour Fisher-Black et le Général pour Reusser

Niamh Fisher-Black a remporté la 4e et dernière étape du Tour de Suisse féminin. Marlen Reusser, son équipière chez SD Worx, a validé sa victoire au Général.



La formation néerlandaise a réussi une nouvelle performance collective et ajoute deux succès à son palmarès 2023. L’équipe en totalise 37, un de moins que le record historique de l’équipe. Fisher-Black est la neuvième coureuse du noyau à lever les bras cette saison.



La Néo-Zélandaise a parfaitement profité du jeu d’équipe. Présente dans l’échappée, Niamh est la seule qui a pu suivre Kasia Niewiadoma (Canyon-Sram). Elle est ensuite restée dans la roue de la Polonaise, sans prendre le moindre relais, puisque Reusser était en contre-attaque. Niewiadoma a tout donné dans les derniers kilomètres pour maintenir l’écart avec le maillot jaune. Elle n’a rien pu faire au sprint face à Fisher-Black qui signe son troisième succès en carrière.



La championne d’Europe du chrono a coupé la ligne 37 secondes plus tard et a validé sa victoire finale. La Suissesse s’impose pour la cinquième fois cette saison. Demi Vollering a, elle, réglé un petit groupe pour la 4e place. Histoire de compléter le triomphe de SD Worx. Notre compatriote Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck), à l’attaque comme lors de la 3e étape, se classe 6e du jour et 13e au classement.