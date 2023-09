Nouveau festival collectif de la Jumbo-Visma à la Vuelta : Roglic dompte le terrifiant Angliru, Kuss reste leader pour 8 secondes

Cattaneo-Evenepoel en tête, Soler en embuscade, le peloton à l’affût, le scénario reste le même pendant de longs kilomètres… jusqu’au début de l’ascension de l’Alto Del Cordal. Evenepoel remercie son coéquipier pour services rendus et part, seul, pour un chrono de 26 bornes. Seul contre le reste de la meute. Seul, contre tous.

Reste désormais à se farcir le plus gros morceau de ce menu indigeste : le terrible Angliru qu’il aborde avec 1’30 d’avance sur un peloton méchamment amaigri.

En parlant de peloton, un autre Belge semble bien décidé à jouer les premiers rôles : Lennert van Eetvelt, 22 ans au compteur, s’évade et part à la chasse au Remco. Sauf que derrière, c’est la formation Bahraïn qui se réveille et qui met le tempo : pour favoriser les desseins de Santiago Buitrago ou de Mikel Landa ?

Van Eeltvelt repris, on repasse à un mano à mano entre Evenepoel et tous les autres gros poissons. Personne n’attaque, les kilomètres s’égrènent mais l’avance du Belge diminue. On sent que les forces s’amenuisent et ce qui devait arriver arriva : à 5,5km, Evenepoel est repris.

Place au show final, entre deux trios, dans les pentes les plus terribles de l’Angliru : trois Bahrain (Buitrago, Landa et Poels) face au monstre à trois têtes de Jumbo (Roglic, Vingegaard, Kuss). Surprise quelques mètres plus loin quand le grimpeur Buitrago lâche du lest.

Il ne sont donc plus que 5. Cinq pour une victoire d’étape avec, encore, cette imperturbable formation Jumbo-Visma en position plus que favorable. Le scénario semble presque écrit d’avance et se concrétise à deux bornes de l’arrivée : la formation Bahrain explose et laisse les trois Jumbo filer.

Trois ? Non, puisque Sepp Kuss lâche le jour de son anniversaire. Place donc à un duel à deux entre Vingegaard et Roglic. Qui va l’emporter ? Le maillot rouge va-t-il changer de propriétaire ? Les questions sont nombreuses… et Jumbo y répond à moitié.

Les deux hommes ne se disputent même pas le sprint. Dans une facilité presque écœurante pour la concurrence, Roglic s’offre sa 2e victoire devant Vingegaard. Kuss finit 3e et garde son maillot rouge pour… 8 secondes.