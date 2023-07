Nouveau drame dans le monde du cyclisme : le junior italien Jacopo Venzo décède à la suite d’une chute dans une course en Autriche

Le jeune coureur cycliste italien Jacopo Venzo, 17 ans, est décédé après avoir chuté lourdement vendredi lors de l’étape 1b de la 48e édition de la Rundfahrt Juniors en Autriche. L’annonce a été faite samedi par son équipe Campana Imballagi-Geo & Tex-Trentino. La course par étapes a été annulée.

Venzo est tombé dans la descente du Mistelbacher Berg. "Profondément choqués, nous devons annoncer que le jeune athlète italien tombé hier a succombé à ses blessures malgré tous les efforts des médecins", a indiqué l’organisation sur Facebook samedi. "Nos pensées vont à ses proches, à ses compagnons et à ses collègues".

"C’est avec les larmes aux yeux et le cœur brisé que nous annonçons que notre junior Jacopo Venzo nous a quittés", a déclaré l’équipe du jeune Italien. "Jacopo était un garçon extraordinaire, avec un avenir qui restait à écrire dans le sport et surtout dans la vie. C’est pourquoi cela fait encore plus mal. En tant qu’équipe, nous nous réunissons autour de la famille, des amis et de tous ceux qui aimaient Jacopo en ce moment d’immense douleur. Ciao Jacopo, merci pour les bons moments passés ensemble. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu vas nous manquer".