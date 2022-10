Nouveau doublé pour Haaland, Milan coule à Chelsea, le PSG accroché à Benfica

On attendait beaucoup de ce choc entre Chelsea et l’AC Milan. Côté belge, Charles De Ketelaere a vécu une heure de jeu très compliquée en soutien d’Olivier Giroud. Alors qu’Alexis Saelemaekers est blessé pour plusieurs semaines, Divock Origi effectuait, lui, son retour sur le banc et a eu droit à une petite vingtaine de minutes de jeu.

Profitant des largesses de la défense milanaise, c’est Wesley Fonana qui a ouvert le score en première mi-temps (24e) sur corner. En deuxième période, l’arrière-garde italienne n’a pas rassuré et s’est fait avoir par Pierre-Emerick Aubameyang (56e) et Reece James (62e). En s’imposant 3-0 Chelsea a sauvé sa place dans la course aux huitièmes de finale et remonte au classement.

Plus tôt dans la soirée, Salzbourg s’est imposé sur la plus petite des marges face au Dinamo Zagreb (1-0). Les Autrichiens en profitent pour prendre la tête du groupe (5 points), juste devant Chelsea (4), Milan (4) et le Dinamo (3).