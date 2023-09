Co-écrit en compagnie de la brillante romancière Maria Pourchet (" Feu ", " Western "), le nouveau long métrage du comédien et réalisateur Philippe Lefebvre (" Le Siffleur " avec François Berléand et Thierry Lhermitte) s’appuie sur un généreux duo d’acteurs pour raconter l’inévitable usure du couple et la passion qui s’étiole .

En prise directe sur l’évolution de la société, il évoque aussi par la bande des sujets très actuels, comme les rencards via des applications de rencontre et les dérives toujours plus insidieuses du patriarcat, avec un mélange savoureux de finesse et de légèreté. En résulte une joyeuse fantaisie.