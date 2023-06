Nouveau départ d’un jeune à Anderlecht : Lucas Stassin poussé vers la sortie ?

Pendant quelques semaines, il a été l’une des figures de proue du "Process" anderlechtois, visant à mettre en lumière les jeunes les plus prometteurs de la maison mauve. Lucas Stassin a même été deux fois titulaire, en octobre dernier, face à Bruges puis Zulte-Waregem.

Et puis… plus rien. Il est brutalement rentré dans le rang et a retrouvé sa place, au chaud, en D1B chez les jeunes anderlechtois. Une Challenger Pro League au sein de laquelle Stassin a fait ce qu’il fait de mieux : marquer et faire marquer.

Au total, 14 buts et 3 passes décisives en 20 matches pour lui. De quoi convaincre la direction mauve d’enfin l’introduire, définitivement, dans le noyau A ? Pas si sûr. Selon plusieurs sources, il ne serait pas forcément dans les plans de Brian Riemer, le coach anderlechtois.

Pis encore, son contrat, qui arrive à échéance en 2024, ne devrait pas être renouvelé à Saint-Guidon. Stassin pourrait donc être cédé dès cet été pour éviter qu’il ne s’en aille gratuitement l’été prochain.

Selon la DH, une équipe en particulier serait intéressée : Westerlo, coaché par un certain Jonas De Roeck, ancien entraîneur de Stassin chez les jeunes anderlechtois.

Les pourparlers sont en cours, sans qu’un accord n’ait pour l’instant été trouvé. On évoque un transfert définitif…