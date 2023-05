Nouveau départ à Anderlecht ? Jean Kindermans, directeur de l'Académie, intéresse un club belge et un néerlandais

Il y a quelques semaines, nous vous parlions du départ probable de Jean Kindermans au Sporting d'Anderlecht. Arrivé en 2006, directeur de l'Académie du RSCA, il a guidé vers les sommets des joueurs comme Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Dennis Praet ou Romelu Lukaku. Les mérites du responsable de 58 ans sont grands, mais tout le monde ne semble pas partager ce point de vue au sein du club bruxellois. Ou, du moins, on ne fait pas tout pour le garder.

Apparemment sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Sporting, Jean Kindermans tarderait à trouver un accord (financier ?) avec la direction actuelle afin de poursuivre l'aventure. Jesper Fredberg, CEO Sports d'Anderlecht, tenterait de retenir le responsable de la formation des jeunes, mais d'autres clubs profitent de cette période un peu floue pour s'engouffrer dans la brèche.

Ainsi, on apprend dans la DH que l'Antwerp, actuel leader du championnat de Belgique, a établi un contact et a obtenu un entretien téléphonique avec le principal intéressé. Un autre gros bras est dans la danse puisque l'Ajax Amsterdam, aux Pays-Bas, est venu aux renseignements il y a quelques semaines.

Perdre Jean Kindermans serait une mauvaise nouvelle pour les Mauves, d'autant que le club bruxellois cherche, il est vrai depuis pas mal de temps, à rétablir stabilité et sérénité à Neerpede et au Lotto Park. Il s'agirait, par ailleurs, d'un énième départ 'récent' à Anderlecht : Pär Zetterberg, Franky Vercauteren, Frank Arnesen, Vincent Kompany, Karel Van Eetvelt, Jonas De Roeck, etc.