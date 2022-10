Nouveau décret pour l'accompagnement scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles : qu'est-ce qui change ?

Un nouveau décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place cette année accompagnement personnalisé dans l'enseignement primaire dès l'année scolaire 2022-2023 (d'abord en 1e et 2e cette année 2022/2023, puis continuera pour la 3e et 4e en 2023/24, puis 5e et 6e l'année d'après et ainsi de suite jusqu'en 3e secondaire).

Il s'agit d'un des plus grands changements du tronc commun mise en place, pour éviter le redoublement et le décrochement, mais pas que, pour aussi réconcilier certains élèves avec l'école, comme le souligne Laurent Divers, expert de la Fédération Wallonie Bruxelles. C'est une mesure souple et évolutive, qui pourra encore être modifier au fil du temps en fonction des constats exercés a posteriori.

Il s'agit d'encadrement supplémentaires qui vont se substituer à la remédiation et à l'accompagnement après l'école qui existaient jusque là. Laurent Divers précise que l'intention de la Fédération Wallonie-Bruxelles était de jeter aux oubliettes un système qui ne fonctionnait pas, afin d'accompagner réellement l'élève et d'être au plus près des besoins de chacun. Il s'agit d'accompagner les enfants à l'intérieur même de la classe. On va s'écarter du système antérieur qui avait tendance à externaliser un élève 'différent' (qui apprend plus lentement ou trop vite). On va arrêter d'avoir des classes homogènes mais justement travailler avec les différences, comme le souligne Laurent Divers.

Le co-enseignement pendant plusieurs heures par semaine mis en place va apporter une richesse supplémentaire pour l'élève. Les experts se sont inspirés des systèmes scolaires nordiques et des établissements à pédagogie active. Cette réforme consiste aussi à ouvrir la classe à d’autres professionnels que des enseignants (logopèdes ou un professeur de langue mais pas un parent ou un bibliothécaire). Un enfant qui perd un peu pied, on va le repérer tout de suite. L'évaluation des performances se réaliseront toute l'année et pas juste à la fin de l'année dorénavant. Cependant, du côté de certains professeurs, il y a une certaine réticence. Certains professeurs, en effet, peuvent percevoir ces nouvelles mesures, de co-enseignement et de nouveaux 'contrôles' comme une menace par rapport à leur profession, comme le souligne Yves-Marie Vilain, journaliste au Ligueur. L'important c'est d'outiller davantage les professeurs comme créer des duos pédagogiques qui renforcent et améliorent l'apprentissage des élèves dans une classe.