Nouveau coup dur pour le Club Bruges, rejoint dans les arrêts de jeu par OHL

Conquérants devant leur public, les Brugeois ont largement dominé la première mi-temps face à des Louvanistes rassemblés dans leur dernier tiers de terrain et trop brouillons à la relance pour espérer frapper en contre.

Entreprenant mais peu inspiré, Bruges n’a rien produit de bien concret lors de la première demi-heure de jeu. Il a fallu attendre la 33e minute et une reprise puissante de Ferran Jutgla pour voir le gardien louvaniste Cojocaru réaliser son premier arrêt réflexe.

Incapables d’être à nouveau dangereux, les Blauw en Zwart ont dû bénéficier d’un penalty pour une faute maladroite de Mendyl sur Buchanan pour débloquer le marquoir grâce à Ferran Jutgla (40e).

L’attaquant brugeois a sans doute été le plus dangereux des siens, notamment lors d’une deuxième période beaucoup moins facile pour les champions en titre. L’entrée d’Al Tamari à la pause a en effet ravivé les esprits louvanistes, bien moins passifs qu’en première période. Simon Mignolet a ainsi dû réaliser un superbe arrêt au sol lors d’une action confuse conclue par un sauvetage de Meijer sur sa ligne (54e).

Epargnés, les Brugeois ont eu plusieurs opportunités de faire le break en contre. Egoïste, Jutgla a gaspillé un contre 2 contre 1 (72e) et est passé tout près du but de la victoire à la 86e. Quelques minutes plus tôt, il avait mis son équipier Nusa en position de marquer mais le ballon avait frôlé le montant (81e).

Jusqu’au-boutiste, OHL a profité des largesses de la défense brugeoise dans les arrêts de jeu. Un centre de l’ancien de la maison Siebe Schrijvers a traversé le but de Simon Mignolet pour finalement rencontrer le pied de Nachon Nsingi, auteur du but égalisateur (90e+3).

Auteur de deux partages et d’une défaite lors de ses trois dernières sorties, le Club Bruges reste 4e avec 34 points, 12 de moins que Genk. OHL est 8e avec 26 points.