Nouveau coup d’arrêt, nouveau coup au moral : Julien Duranville sur la touche plusieurs semaines

Décidément, il va de malchance en malchance. Déjà trop souvent sur la touche à l’époque où il faisait ses premiers pas à Anderlecht, Julien Duranville semble revivre le même scénario depuis qu’il est à Dortmund. Comme si son propre corps ne daignait pas atteindre le niveau que tout le monde veut lui promettre.

Touché aux ischios la saison dernière, le jeune Belge (né en 2006, rappelons-le quand même !) avait dû attendre l’ultime journée de Bundesliga pour faire ses grands débuts avec le BVB. A l’époque déjà, il avait montré de très bonnes choses pendant les 28 minutes que son coach lui avait octroyées.

Le début d’une belle aventure ? Malheureusement pas puisque le Belge s’est reblessé ce weekend. Cette fois, c’est sur la pelouse des San Diego Loyals que c’est arrivé. Alors qu’il avait planté son premier but avec le BVB en amical quelques minutes plus tôt, il a dû quitter la pelouse prématurément, après 15 minutes.

Au vu des images, on craignait que ce soit sérieux et le diagnostic a finalement été confirmé par le club ce dimanche après-midi : Duranville est touché à un muscle et sera absent pendant "plusieurs semaines."