Nouveau contrat de trois ans : Mauri Vansevenant reste fidèle à Soudal-Quick Step

Mauri Vansevenant portera encore les couleurs de la formation Soudal – Quick Step dans les années à venir. Le coureur ostendais, passé pro en 2000, a signé un nouveau contrat de trois ans avec l’équipe belge World Tour. Les deux parties sont désormais liées jusqu’à la fin de la saison 2026.



"Signer pour trois années supplémentaires est un signe de la confiance que l’équipe a en moi. J’ai pu m’épanouir au sein de cette équipe formidable et j’espère continuer à le faire. Mes objectifs pour l’avenir sont simples : Je veux continuer à grandir, à travailler et à performer", commente le coureur de 24 ans, cité dans le communiqué de sa formation.



Vansevenant compte deux victoires à son palmarès : le GP Industria & Artigianato et la 5e étape du Tour d’Oman à Green Mountain. Après un début de saison intéressant, il a été freiné par une blessure au genou et a été privé de compétition pendant presque trois mois.



"Il a remporté de belles victoires, mais il a également impressionné par les efforts qu’il a déployés pour l’équipe chaque fois que cela a été nécessaire", souligne de son côté le CEO Patrick Lefevere.



Lieutenant de luxe et coureur offensif, Vansevenant à plusieurs cordes à son arc.