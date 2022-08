Nouveau concept pour le festival de musiques celtiques "Les Anthisnoises"

Depuis sa première édition en 2000, le festival, qui se tient dans le village d’Anthisnes en province de Liège, n’a eu de cesse de grandir pour accueillir plus de 20.000 personnes lors de sa dernière édition en 2018. "Puis en 2020, le Covid est arrivé. On s’est alors demandé comment on allait redémarrer le festival. Beaucoup de choses ont changé durant ces quatre dernières années", indique Pierre-Jean Henrottin, président de l’ASBL organisatrice de l’événement.

Le festival devenait lourd à gérer, l’équipe a pris de l’âge et certains postes, tels que l’énergie et la sécurité, devenaient trop coûteux.

C’est pourquoi les organisateurs ont décidé de continuer l’événement en l’adaptant, tout en restant dans le même univers musical. Concrètement, des soirées de trois concerts, intitulées "Nuits de l’Avourie" seront prévues dans la grande salle du château du même nom, de même qu’un mini-festival proposant une quinzaine de groupes. "Sur l’ensemble, il y aura au moins autant de concerts que pour l’ancien festival", poursuit Pierre-Jean Henrottin. "Pour la nouvelle formule du festival, on travaille encore à développer le concept, il devrait se dérouler courant du mois de mai 2023, lors du week-end de l’Ascension", terminent les organisateurs.

Les premières "Nuits de l’Avouerie" auront, elles, lieu le samedi 8 octobre 2022 à partir de 19h30, et seront placées sous le signe des soirées irlandaises.